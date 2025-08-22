横浜市で開かれたTICAD＝アフリカ開発会議にあわせて、法務省はアフリカの発展に必要な法制度整備について議論するシンポジウムを開きました。横浜市で21日に開かれたのは「アフリカ諸国と日本の法務・司法分野における協力強化」をテーマにしたシンポジウムです。このシンポジウムは法務省が主催したもので、タンザニアやケニア、ナミビアから法務・司法を担当する政府関係者が参加し、経済発展やその裏で増加・複雑化する犯罪に