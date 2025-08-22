伊勢崎市は、スマートフォンなどから市の広報紙を多言語で閲覧できるアプリの運用を、今月から始めました。 このサービスは、「カタログポケット」と呼ばれるアプリで、誰でも無料で利用することができます。対応する言語は、日本語に加え、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語などあわせて１０言語です。文章をタップすると、翻訳された内容が拡大表示されるほか、各言語による音声読み上げ機能も備えています。