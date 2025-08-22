下関市に本社を置く山口ダイハツ販売が21日、市内の保育園に絵本100冊を寄贈しました。下関市福江の「みそら保育園」で行われた贈呈式には山口ダイハツ販売の大瀧一郎社長らが出席し園児の代表3人に絵本を手渡しました。絵本の寄贈は、乳幼児期の読書環境の充実を図ろうという県の事業に「山口ダイハツ販売」が協力して行われたものです。寄贈された100冊の絵本は、「山口ダイハツ販売」の従業員の子どもが園児だったときに読んで