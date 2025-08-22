子どもたちが電池の仕組みを学び、オリジナルの乾電池を作る教室が、県庁で開かれました。 手づくり乾電池教室は、身近にある「電池」の仕組みや構造について理解を深めてもらおうと、パナソニックエナジーが開いたものです。教室には小学２年生から６年生が参加し、まず電池が時計やリモコンなど身近なところで活躍していることを学びました。 そして材料と手順の説明を受けると、専用のキットを使って乾電池作りに挑戦で