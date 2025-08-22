群馬ゆかりの女性芸術家の作品、およそ８０点を紹介する「ぐんま女流美術展」が、高崎シティギャラリーで２２日から始まりました。 美術展は、県内で活躍する女性芸術家の創作活動の向上と発展を目指そうと、ぐんま女流美術協会が毎年開いているものです。ことしは、５０代から９０代の会員から、洋画、日本画、彫刻、工芸の４つの部門におよそ８０点が出品されました。 協会の代表で藤岡市の前田三智子さんの作品「ペリド