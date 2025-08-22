熱帯低気圧 b 【画像】今後の天気 2025年8月22日19時5分発表気象庁 22日18時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯17度20分 (17.3度)東経120度10分 (120.2度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1004 hPa中心付近の最大風速    15