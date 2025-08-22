安中市の岩井市長は、今月２８日から台湾の台南市を訪問すると発表しました。友好交流協定の締結に向けた覚書を交わします。 安中市と台湾の台南市はこれまで民間団体の交流があり、観光振興や経済活性化を目的に、行政としての連携が新たに検討されていました。 岩井市長は今月２８日から３０日まで台南市を訪問し、２９日に台南市の黄偉哲市長と懇談し、観光や農作物などを通した交流の促進などの覚書を交わすということです。