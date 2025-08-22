理化学研究所は２２日、スーパーコンピューター「富岳（ふがく）」の後継機の開発に、米半導体大手エヌビディアが参画すると発表した。日本の旗艦スパコンの開発に海外企業が加わるのは初めて。富士通とともに日米で共同開発を進め世界最高水準の性能を目指す。２０３０年頃の稼働を予定している。後継機「富岳ＮＥＸＴ（ネクスト）」（仮称）には、人工知能（ＡＩ）の処理能力を大幅に高めるため、初めて画像処理半導体（ＧＰ