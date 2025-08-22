山口市の県立美術館で開かれている「岩合光昭写真展」の来場者が2万人を突破し記念のセレモニーが行われました。2万人目の来場者となったのは、周南市から祖父母とともに訪れた甲斐野由果さん10歳と湊さん7歳の姉弟です。2人には、岩合さんの写真集など記念品がプレゼントされました。（湊さん）「うれしい」（由果さん）「（岩合さんの）トラの写真が連絡帳にあったから（写真展も）見てみたい」（祖父）「トラとかライオン