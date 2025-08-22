使い終わったサラダ油やオリーブオイルなどを原料とする航空燃料＝SAF燃料。その製造や利用を広めようと日本航空と丸久が連携し岩国市のスーパーで油の回収が始まりました。油の回収を始めたのは岩国市内の丸久グループのスーパー4店舗で、日本航空アスリート社員の加納虹輝選手も協力を呼びかけました。SAF燃料は使い終わった食用油を原料とする航空燃料で従来の燃料より製造時のCO2排