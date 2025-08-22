１１月、新たに誕生する広島のリーダー。どんな新しい風を吹き込むのでしょうか？ 吉弘 翔アナウンサー「湯崎知事が知事選に立候補しないと発表しました。次の知事に期待することはなんでしょうか？街で聞きました」 まず多かったのは「子育て」に対する関心。子どもの進学や出産などでかかる費用の支援を求める声が多く聞かれました。 ３０代男性「この前結婚したばかり（子どもは）２人くらいほしいです。