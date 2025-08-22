まもなく収穫が本格化するコメの話題です。みなさんコメの「概算金」ご存知ですか？ 「概算金」とは農協がコメを集荷する際に農家に支払う前払い金のことなんです。流通価格の基準になるとも言われているんですが今年、全国各地で高騰が相次いでいます。終わりが見えない令和の米騒動。県内でも高騰する概算金についてコメ農家の思いを聞きました。 コメどころの世羅町、田んぼには収穫をまつ稲穂が並んでいます。 きらり狩山