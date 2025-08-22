愛知県内の企業や大学が制作したロボットの展示会が、今日からの「あいち・名古屋フェスタ」に合わせて開催。 【写真を見る】大阪･関西万博に愛知の最新ロボットが大集合 自動調理ロボットなどで…「人手不足の担い手に」 最先端のテクノロジーが搭載されたロボットは11種類です。 豊橋技術科学大学が開発したおしゃべりロボット「ムー」。おにぎりの画像を見せると…（ムー）「おにぎり食べたいね」ロボット