台風による大雨の影響ではん濫した鹿児島市の和田川の近くから現在の状況を中継で伝えてもらいます。台風による大雨で鹿児島市の和田川がはん濫。周辺住宅街では床上・床下浸水や泥被害が発生し、住民が復旧作業に追われています。市は災害ごみの回収を実施中。（詳しくは動画をご覧ください）