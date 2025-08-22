１１月の任期満了をもって退任すると表明した湯崎知事。２カ月後に告示を控えた次の知事選に立候補を表明している人はまだいません。１６年ぶりとなる県政のトップ交代はどうなるのでしょうか。 「１１月に終わる任期を持って広島県知事を退任する決断をしました」２０日、次の知事選に出馬しないと表明した湯崎英彦知事。県内に驚きが広がりました。 「えーなんででないのと思って。ちょっとショックです」「広島の知事は