三菱商事や中部電力が秋田県と千葉県の計3区域で進める洋上風力発電所の建設計画を巡り、一部工事を引き受ける予定だった鹿島が離脱したことが22日分かった。建設費用が想定より膨らみ、採算確保が難しくなったためとみられる。