Nothing Technology Japanは8月20日、新製品発表イベント「NOTHING SUMMER UPDATE」を開催。Nothingでは初となるオーバーイヤーヘッドホン「Nothing Headphone (1)」を発表しました。ホワイトとブラックの2色をラインアップして、価格は3万9800円（税込）。nothing.techで予約を受付中で、8月28日9時からnothing.techと販売パートナーから販売を開始します。透明デザインに角型のイヤーカップ内部のパーツが見える透明デザインを採