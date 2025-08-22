きのう21日、日置市に上陸し県本土を横断した台風12号はきょう22日午前、宮崎県沖で熱帯低気圧になりました。県内では引き続き土砂災害などに警戒が必要です。 台風12号は県本土を横断し、22日午前9時には宮崎県の東の海上で熱帯低気圧になりました。県内は21日から大雨となりいちき串木野市には記録的短時間大雨情報が出されました。 20日からの総雨量は鹿児島市喜入で300ミリを超え、8月ひと月分の1.5倍の雨が降りました。南さ