鉄道など県内の交通機関は影響が続いています。 （記者）「在来線の改札口は電気が消え、閑散としている」 JR鹿児島本線の鹿児島と川内の間は終日、運転を取りやめていて、あす23日は通常運転です。 日豊本線の鹿児島中央と国分の間は22日午後8時ごろ、運転再開。指宿枕崎線の一部区間は23日夕方ごろまで運転を取りやめます。 肥薩線の隼人と吉松の間は当分の間、運転を取りやめます。 肥薩おれんじ鉄道は川内と西方の間で26