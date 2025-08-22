デスク「シダックス創業者の志太勤氏が90歳で亡くなったね」 志太勤・シダックス創業者 記者「高校生で大衆食堂の事業を始めることになってから、数々の事業を立ち上げ、困難や失敗にも諦めずに立ち向かった経営者魂がある人でした。社員食堂の給食事業、カラオケ事業でフードサービス産業を大きく成長させました。常に時代の変遷に素早く対応して事業を変化させていく経営観の人でしたね。次の時