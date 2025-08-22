SNSで知り合った中国人男性を名乗る人物からウソのもうけ話を持ちかけられ、福岡市の40代の女性が計2030万円をだまし取られました。警察によりますと、ことし6月、福岡市の40代の女性のスマートフォンに、中国人男性だという人物から突然メッセージが届き、連絡を取り合うようになりました。やりとりを続けていたところ、男から「インターネットショッピングで副業をして、もうけている」「あなたも稼ぎませんか