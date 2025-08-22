「週刊文春」は22日、公式Xを通じ、9月から表紙が変わると発表した。【画像】三浦春馬さん命日スタッフXでメッセージ8月28日号の表紙画像を投稿し「『週刊文春』の表紙が9月から変わります」と伝えた。「48年続いた『週刊文春』の表紙が変わる！」の記事では、1977年5月から和田誠さんが表紙イラストを描いていたことに触れ、平野レミがインタビューに応じている。その中で「和田さんは2019年10月に逝去されましたが、以