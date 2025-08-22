人気TikToker・ゆりにゃさん（25）が、2025年8月21日にインスタグラムのストーリーズを更新。驚異の細さのウエストを公開した。「どんな体型でも受け入れて、生きていく」ゆりにゃさんはストーリーズで、「ゆりにゃ（25）人間やめた」として、メジャーでウエストのサイズを計測した写真を公開。47.6センチという結果で、ゆりにゃさんは「3歳児平均ウエスト」と添えた。ゆりにゃさんをめぐっては、25年8月1日、プロデュースするアイ