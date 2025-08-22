テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２１日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「男女に人気！！サバサバ女子を徹底解剖」。ゲストにモデルでタレント・土屋アンナ、ゆうちゃみこと、古川優奈を迎えた。土屋は過去の壮絶な浮気被害を回顧。「結構、遊び癖がある人で。彼の携帯に（他の）女の子とベッドインしている写真が出てきた」と苦笑した。ゆうちゃみ