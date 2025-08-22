「巨人−ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）巨人・岡本が左肘の負傷から復帰後初となる本塁打を放った。両チーム無得点の三回２死。岡本はＤｅＮＡ先発・ジャクソンの外角のスライダーを捉え、先制の９号ソロを左中間スタンドへたたき込んだ。岡本にとって、５月１日・広島戦（東京ド）で記録して以来、約３カ月半ぶりの一発。「打てて素直にうれしいです。先制できて良かったです」と喜んだ。岡本は５月６日・阪神戦（東京