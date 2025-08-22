大切な恋人がいるのに、なぜ人は浮気をするのでしょうか？そして悪事がバレたら、浮気したことを後悔をする……。そうなることくらい想定できるのに浮気をしてしまうのは、本当に愚かですよね。今回は、浮気をした男性が後悔している話をご紹介いたします。同棲を解消し別れた「彼女がいるのに浮気をしてしまった俺。酔った勢いだったのであまり覚えてないけど、目覚めたら隣に浮気相手が寝てたので、多分やらかしたんだと思う…