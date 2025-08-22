７月２２日に７６歳で亡くなったブラック・サバスのフロントマン、故オジー・オズボーンさんが、最後のステージで死を覚悟していたという。米メディア「ページ・シックス」が２１日、報じた。オジーさんは死の１７日前の７月５日、英バーミンガムで行われた慈善コンサート「バック・トゥ・ザ・ビギニング」でブラック・サバスの最後の公演を行った。音楽監督を務めたレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのフロントマンで大物