アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が22日までに自身のインスタグラム更新。元乃木坂3期生とともに過ごした香川での夏休みを投稿した。自身のインスタグラムで「夏休み」とつづり、元乃木坂3期生の佐藤楓、大園桃子さんとの3ショットを公開した。そして乃木坂46のライブを楽しんでいる様子も投稿した。さらにハッシュタグで「#香川」「#真夏の全国ツアー2025」「#日村さんTシャツ」と記して