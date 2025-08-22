日常使いのバッグは丈夫で長持ち、派手さはなくとも押さえどころをしっかり押さえたデザインであれば文句なしですよね。そんな条件をクリアしたバッグなんて、そうは簡単に巡り合えないと、早々に見切りを付けてしまう前に、モンドデザインの新作バッグをチェックしてみてはいかが？8月8日に発売がスタートした「ハーフムーン シャーリングショルダー」（1万8370円）は、スタイリッシュなデザインに高い収納力と抜群の使いやすさを