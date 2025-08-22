日本郵便は22日、集荷や配達に使うバイクの点呼の実施状況について、社内調査結果を発表しました。日本郵便五味儀裕執行役員「飲酒運転防止の観点からも不適切な事案であり、日本郵便として大変重く受け止めております」日本郵便が1月下旬から3月上旬に、バイクなど二輪車を対象に行った飲酒の有無を確認する“点呼”の社内調査の結果、全国3188の郵便局のうち、半数以上の57.5％で“不適切な点呼”が行われていたことが明らかに