東京都新宿区のマンションで男性の遺体が見つかった事件で、警視庁は２２日、同区新宿、職業不詳北誠一被告（３０）（死体遺棄罪で起訴）を強盗殺人容疑で再逮捕した。発表によると、北被告は６月２３日午前、同所のマンション一室で、仕事仲間だった無職成瀬壮一郎さん（当時３５歳）の頭を金属バットで複数回殴って殺害し、現金約１８０万円や商品券約３０枚などを奪った疑い。調べに「話したくありません」と黙秘している。