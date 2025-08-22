「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が強烈な先制アーチを放ち、スタンドはどよめきに包まれた。四回１死走者なし。相手先発・高橋の１４２キロを捉えると本塁打を確信した。白球は左中間スタンドに消えた。９号ソロに主砲は、満足そうにダイヤモンドを一周。三塁ベース手前では本塁打王を独走する阪神・佐藤の前をゆっくりと通過した。７月にけがから復帰後、驚異的なペースで本塁打を量産。