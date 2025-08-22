携帯電話会社「楽天モバイル」の通信回線が不正契約された事件をめぐり、他人のIDとパスワードを仲間に渡した疑いで、16歳の男子高校生が逮捕されました。高校2年の16歳の少年は2024年4月、不正に入手した5人分の楽天IDとパスワードを仲間に提供した疑いが持たれています。少年は調べに対し、「知りません」と容疑を否認しているということです。警視庁によりますと、少年はサイバー犯罪グループ「荒らし共栄圏」のナンバー2で、他