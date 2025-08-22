これからの気象情報です。 ◆23日(土)の天気 ・上越地方 晴れる時間が長いものの、昼ごろからは山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。 最高気温は、34～36℃の予想です。 ・中越地方 沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。山沿いも日差しが届きますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。 最高気温は、35℃前後まで上がるところが多いでしょう。 ・長岡市と三条市周辺 強い日差しが照りつけて、広く体温並