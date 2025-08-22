埼玉県警の警察官が、パトカーの中で知人男性から現金を脅し取ろうとした疑いで逮捕されました。埼玉県警の警部補・岡田英之容疑者（55）は2025年2月以降、警察署のパソコンで知人男性の住所などを不正に入手したうえ、部下に運転させたパトカーで男性の自宅に向かい、その後、車内で現金を脅し取ろうとした疑いなどが持たれています。警察によりますと、岡田容疑者と男性は学生時代の知人で、岡田容疑者は「学生時代に金を無心さ