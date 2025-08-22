【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■収録曲「RUSH」の作詞に参加したBIGMAMAのMASATO KANAIによるライナーノーツも公開！ JO1が10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のトラックリストを公開した。 タイトル曲の「Handz In My Pocket」は、“ポケット”という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルがテーマ。 また、豆原一成が主演する映画『富士山と、コӦ