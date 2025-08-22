滝波農水副大臣が新潟市を訪れ、関税を巡る日米交渉の合意内容についてコメの輸出事業者に説明しました。 新潟市秋葉区を訪れた滝波宏文副大臣。関税をめぐる日米交渉の合意内容が、コメの輸出に与える影響を把握するため輸出事業者と懇談しました。 ■滝波宏文農水副大臣 「引き続きコメの輸出拡大を維持・拡大できるよう頑張っていかないといけない。アメリカ関税措置のことをはじめ、皆さんから忌憚ない意見を賜りたい。