○オリコンＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.98％にあたる6万株(金額で3億5640万円)を上限に、8月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○双日 [東証Ｐ] 発行済み株式数の6.7％にあたる1500万株の自社株を消却する。消却予定日は8月29日。 ○日本情報Ｃ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.44％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する