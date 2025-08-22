大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが22日、ホームゲームサタデー企画として『中田久美シート』を実施をすることを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 この『中田久美シート』は、今季よりSAGA久光の監督に就任した中田久美氏の想いをもとに、企画されたスペシャルシート。”育児、家事、仕事と日々頑張っていらっしゃる女性たちに、世界と戦