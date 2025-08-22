磐田から加入した横浜Ｍのクルークス＝Ｆ・マリノススポーツパーク今夏Ｊ２磐田から横浜Ｍに加入したＭＦジョルディ・クルークス（３１）が２２日の練習後に取材に応じ、新天地での抱負を語った。１６日のリーグ戦後に獲得の打診を受けたことを明かし、「マリノスからオファーが来てとてもうれしかった。自分の意思でここに来た」と説明した。磐田では今季リーグ戦２６試合に出場してリーグトップの９アシストをマークするなど