大同生命SV.LEAGUE WOMENのクインシーズ刈谷が22日、2025-26シーズンの選手背番号をクラブ公式サイトで発表した。 今季新加入したオポジットのダニエル・カッティーノは10番、ミドルブロッカー（MB）のマリー・シェルツェルは14番、アウトサイドヒッターのソフィア・クズネツォワは17番を、そしてセッター（S）でコーチも兼任するヌットサラ・トムコムは13番を着用すること