朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『毎日メイク｜久しぶりのメイクの動画を楽しく撮りました』の動画を投稿。愛用品を紹介しながら最近のメイクを披露してくれました！【関連記事】朝比奈彩「すっごい綺麗な色」発色に大興奮したベージュ系リップ■リップカラー動画内に登場したのはこちら！M･A･C/マキシマル スリーク サテン リップスティック825ブランキッティ 税込4,400円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見る