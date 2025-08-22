岩手県岩手町は22日、佐々木光司町長（66）が午前8時半ごろ、自宅を訪れた男から玄関前で平手打ちされたと明らかにした。町によると、けがはない。2人は面識があるといい、町長は「男から金銭を要求され、居座られている」と話していたという。通報で駆け付けた岩手署員が男を発見。刃渡り約10センチの刃物を持っていたとして銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。署によると、男は同町土川の無職武田省蔵容疑者（69）。黙秘し