「オペラ」から、「マイラッシュ アドバンスト」の秋限定色ブルーベースブラックが8月21日（木）より発売となった。■限定カラー今回の限定色は、「ブルーベースブラック」。まつげをくっきり見せたいけれど、黒のマスカラだと重い印象になるというジレンマを抱える方に向けて開発したカラー。あくまでも黒色の液をベースにして、まつげの際立ち効果を担保しながら、光を受けるとブルーにきらめくパールを配合。まつげに塗布すると