コーデがシンプルになりがちな夏は、1枚でパッと華やぐトップスがあると重宝しそうです。そこでおすすめしたいのが【グローバルワーク】のチュールトップス。軽やかな素材感でフェミニンなムードが漂い、着回しの利くカラー展開も魅力です。ガバッと着るだけでサマになるトップスは、大人コーデの1軍として活躍してくれるかも。 ふんわりエアリー素材でフェミニンなムード