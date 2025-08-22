甲子園でベスト4入りした県岐商の選手たちが母校に。夢の舞台で得たものや、これからの目標を聞きました。 69年ぶりとなる決勝を目指した県岐商。 延長タイブレークまでもつれた準決勝で惜しくも敗れ、ベスト4で幕を閉じました。 激戦から一夜明け、学校では―― 「熱い戦いを見せてくれた選手たちを出迎えようと、こちらには選手の保護者たちが集まっています」（木岡真理奈アナウンサー）