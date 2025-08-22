アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第108話「ダイアナ・カムズ・バック！！！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】カルボウVSウインディ！公開された『ポケモン』場面カット29日放送の第108話は、リコの祖母・ダイアナが久しぶりに船に帰ってきた！ダイアナがつかんだ新たな情報は、ラクリウムを完全に消し去る方法…！？そして、リコのカルボウを鍛える