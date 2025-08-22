◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）通算100本塁打となる2号ソロを放ったソフトバンクの今宮健太が「節目の100本目のホームランとうれしいが、まだまだ通過点として高みを目指していきたい」と前を向いた。中村晃の2号ソロで先制した2回2死。日本ハム北山亘基の152キロ直球に反応すると、右翼席へ飛び込んだ。「北山投手の力強い真っすぐに負けないようにしっかり打ちにいこうと思った。しっかりス