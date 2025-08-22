第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会は22日、準々決勝4試合が北海道札幌市の札幌サッカーアミューズメントパークと白旗山競技場で行われた。U-15（中学年代）のクラブチーム日本一を決める通称「U-15クラ選」。注目のベスト8の結果は以下の通りとなった。第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 準々決勝フォーリクラッセ仙台(東北?) 0-3 ガンバ大阪(関西?)東京ヴェルディ(関東?) 0-2 FCラヴィーダ(関東?