福本莉子（24）八木勇征（28）が22日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、ダブル主演する映画「隣のステラ」（松本花奈監督）の初日舞台あいさつに出席した。朝から電波ジャックで作品をPRしてきた2人。満員の劇場を見渡し、福本は「初日を楽しみにしてくださって、一緒に盛り上げてくださっているのはうれしいです」、八木も「皆さんの元に届くはうれしいです」と呼びかけた。八木が、福本にサプライズで感謝のメッセージを送る場面も